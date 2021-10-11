Кишинёв, 11 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Популизмом назвал лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявления молдавского руководства о том, что газ может закупаться в Европе, 11 октября в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Платить не будем!

Додон «Газ, конечно, могут поставить и с западного направления через Турецкий или Северные потоки, но это будет российский газ, который будет стоить дороже из-за дополнительных затрат по транспортировке. А у «западных партнёров» надо просить деньги на компенсации населению существенного роста тарифов на газ».

Он добавил, что нынешние власти республики не справляются ни с экономическим, ни с социальным кризисами.

Напомним, ранее молдавский министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что Кишинёв заинтересован в поставках Газпрома, но чтобы не было перебоев, власти Молдавии ведут переговоры с Западом об «альтернативных способах выхода из ситуации и возможности для покупки газа на других рынках», включая украинский.