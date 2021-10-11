Москва, 11 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Российских школьников начнут проверять на употребление никатиносодержащей продукции в ходе медицинских осмотров, следует из протокола заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

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Согласно документу, вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минпросвещения совместно с Минздравом и Минобрнауки «проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними».

Предполагается, что проверять школьников будут с помощью смокелайзера — прибора, позволяющего определять концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Кроме этого, Минпросвещения поручено подготовитт предложения по включению в программы таких предметов, как «Биология», «Химия», «Окружающий мир», «Обществознание» и ОБЖ, модулей для формирования установок о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ, способствующих ведению здорового образа жизни.