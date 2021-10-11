Москва, 11 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Сергей Прытков, отец исполнителя Niletto, рассказал о своём опыте участия вместе с сыном в шоу блогера Насти Ивлеевой. Об этом 11 октября пишет издание «Рамблер».

Скриншот с YouTube Настя Ивлеева

По словам Прыткова, блогер проявила к нему неуважение — в рамках проекта за каждый неверный ответ Niletto на вопрос Ивлеевой, его отца обсыпали червями или мукой, или обливали вареньем. «Больше всего меня поразило и оскорбило то, что потом мне даже не предложили помыться, а Настя после съемок программы ко мне больше ни разу не подошла. Такое неуважение, к человеку, которого ты приглашаешь к себе в программу», — считает отец артиста.

Прытков также отметил, что после съёмок шоу всё же ему уудалось принять душ, однако полотенец и мыла там не было. «…как это так можно к людям относиться. Настя Ивлеева выгоду получила, сделала программу, набрала просмотры… Молодец. Но как человек она никакая — испорчена деньгами и славой», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя Ивлеева запустила ещё один проект — собственное драг-шоу под названием «Королевские кобры». В нём мужчины в женской одежде шутят, танцуют и развлекают зрителей.