Вашингтон, 12 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Большинство американцев, независимо от партийной принадлежности, серьезно обеспокоены кибератаками на компьютерные системы США и считают Китай и Россию главными угрозами, сообщает 11 октября Associated Press со ссылкой на опрос Института Пирсона и Центра исследований общественных отношений Associated Press-NORC.

Christiaan Colen Кибератаки

Примерно 9 из 10 американцев в некоторой степени обеспокоены взломами, затрагивающими их личную информацию, финансовые учреждения, правительственные агентства или некоторые коммунальные службы. При этом около двух третей выразили крайнее беспокойсвто по этому поводу.

Примерно три четверти опрошенных считают, что основаня угроза в киберпространстве исходит от китайского и российского правительства, и не менее половины также считают угрозой иранское правительство и неправительственные организации.

Отметим, что сложившийся страх в американском обществе может упростить работу президента США Джо Байдена и законодателей по усилению киберзащиты и введения требований по отчетности для компаний, подвергшихся взлому.

Опрос проводился на фоне волны громких кибератак в США, в результате которых были скомпрометированы важные правительственные документы и остановлена работа энергетических компаний, больниц, школ и других предприятий.