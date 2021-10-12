Вашингтон, 12 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Белый дом внимательно следит за стоимостью нефти и бензина, стараясь «обеспечить надежность и стабильность энергетических рынков», сообщает 11 октября Reuters со ссылкой на источники в администарции США.

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Администрация президента США Джо Байдена также призывает страны-производителей нефти «делать больше» для поддержки восстановления мировой экономики.

По словам чиновника, администрация «использует все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с антиконкурентной практикой на американских и мировых энергетических рынках, чтобы обеспечить надежность и стабильность энергетических рынков».

Отмечается, что представители Белого дома подняли эту проблему на переговорах с несколькими членами Организации стран-экспортеров нефти и их союзниками, известными как ОПЕК+.

Новость появилась на фоне того, как цены на нефть эталонной марки Brent поднались до уровня, которого не наблюдалось с 2018 года, а цены на нефть в США достигли максимумов с 2014 года. Мировой спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось, а высокие цены на природный газ побуждают некоторые страны переводить производство электроэнергии с нефти на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, последний день сентября цены на нефтяном рынке стабилизировались. Похоже, инвесторы взяли паузу в преддверииочередной встречи ОПЕК+, которая состоится в первые дни октября и на которой члены альянса должны будут обсудить объемы квот на ноябрь. Как ожидается в базовом сценарии, экспортеры картеля повысят уровень добычи на 0,4 млн баррелей в сутки. Однако уже сейчас ряд источников СМИ отмечают, что также рассматривается сценарий и более серьезного увеличения нефтедобычи.