Москва, 11 октября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Бизнесмен Кирилл Сыров, супруг солистки группы «Винтаж» Анны Плетнёвой, попал в автомобильную аварию. Об этом 11 октября пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Анна Плетнёва (группа «Винтаж")

По данным СМИ, в момент ДТП Сыров управлял мотоциклом. Супруг артистки получил многочисленные травмы — на данный момент он находится в реанимации одной из московских клиник.

По словам Плетнёвой, она узнала о ДТП за полчаса до своего концерта. «Я собрала всю волю в кулак и приняла решение все же выйти на сцену. Тем более, что у меня есть определенные обязательства перед организаторами, моей командой и моими слушателями, которые пришли поддержать и поздравить нас с 15-летием группы», — рассказала певица, добавив, что после концерта сразу уехала домой.

ИА REGNUM напоминает, что брак с Кириллом Сыровым стал вторым для Анны Плетнёвой. У пары двое детей, также у артистки есть дочь от первого брака.