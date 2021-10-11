Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Калифорнийский рэпер Снуп Догг намекнул, что в скором времени выпустит коллаборативный трек с Эминемом, информирует портал NME.

Eva Rinaldi Snoop Dogg

Рэпер присоединился к эфиру радиостанции Sirius XM в минувшие выходные, где он поговорил с Too $hort, членом его рэп-супергруппы Mt. Westmore. Ожидается, что группа выпустит свой дебютный альбом в этом году. «Сольная песня каждого была последним куплетом песни до этого, кроме той, в которой были я и Эминем», — сказал Догг. «Потому что я чувствовал, что это было похоже на большое открытие. Когда мои ребята слышат этого Эминема на этом треке, это просто совершенно другой уровень».

https://twitter.com/DJWhooKid/status/1446865701491417088

Mt. Westmore, в состав которой входят Snoop Dogg, E-40, Too $hort и Ice Cube, планируют выпустить свой дебютный альбом в 2021 году. В июле Ice Cube заявил, что они собирают свои визуальные эффекты вместе, «потому что, когда мы попадаем, мы хотим, чтобы это продолжалось». Тем не менее, альбом еще не готов к выпуску.