Оттава, 11 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Канадский исполнитель Абель Тесфайе (известен как The Weeknd) стал послом доброй воли продовольственной программы Всемирной организации ООН. Об этом 11 октября пишет издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube The Weeknd (Абель Тесфайе)

«Мировая продовольственная программа ООН ежедневно выполняет неотложную и очень важную работу по изменению и спасению жизней, и я с энтузиазмом отношусь к решению проблемы голода в мире и помощи нуждающимся», — поделился The Weeknd. Ранее артист перечисли в фонд Всемирной организации $1 млн для жителей Эфиопии, пострадавших в ходе вооруженного конфликта в районе Тыграй.

В конце сентября 2021 года ряд американских СМИ сообщил, что Абель Тесфайе состоит в отношениях с актрисой Анджелиной Джоли, которая также является послом доброй воли ООН. Артисты никак не комментировали слухи о своём романе.