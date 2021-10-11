Певец The Weeknd стал послом ООН
Оттава, 11 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Канадский исполнитель Абель Тесфайе (известен как The Weeknd) стал послом доброй воли продовольственной программы Всемирной организации ООН. Об этом 11 октября пишет издание «Афиша Daily».
«Мировая продовольственная программа ООН ежедневно выполняет неотложную и очень важную работу по изменению и спасению жизней, и я с энтузиазмом отношусь к решению проблемы голода в мире и помощи нуждающимся», — поделился The Weeknd. Ранее артист перечисли в фонд Всемирной организации $1 млн для жителей Эфиопии, пострадавших в ходе вооруженного конфликта в районе Тыграй.
В конце сентября 2021 года ряд американских СМИ сообщил, что Абель Тесфайе состоит в отношениях с актрисой Анджелиной Джоли, которая также является послом доброй воли ООН. Артисты никак не комментировали слухи о своём романе.