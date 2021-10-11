Картину про игру Fortnite будут снимать бывшие сотрудники Lucasfilm?
Вашингтон, 11 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Компания Epic Games планирует снять полнометражную картину, в основу которой ляжет онлайн-игра Fortnite. Об этом 11 октября сообщил журнал PC Gamer.
Инсайдеры утверждают, что разработчик хочет создать новое подразделение, которое могут возглавить три бывших менеджера Lucasfilm, нанятых Epic Games в январе 2021 года. Отмечается, что студия будет специализироваться на выпуске «скриптового видеоконтента». Руководить подразделением будет в т.ч. Джейсон МакГатлин, который занимал в Lucasfilm должность вице-президента по производству.
Напомним, Fortnite — это игра в жанре «королевской битвы», её релиз состоялся 21 июля 2017 года. Проект стал феноменом в индустрии видеоигр, поскольку получил большую популярность в среде молодых геймеров.