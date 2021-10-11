Вашингтон, 11 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Компания Epic Games планирует снять полнометражную картину, в основу которой ляжет онлайн-игра Fortnite. Об этом 11 октября сообщил журнал PC Gamer.

Epic Games Fortnite

Инсайдеры утверждают, что разработчик хочет создать новое подразделение, которое могут возглавить три бывших менеджера Lucasfilm, нанятых Epic Games в январе 2021 года. Отмечается, что студия будет специализироваться на выпуске «скриптового видеоконтента». Руководить подразделением будет в т.ч. Джейсон МакГатлин, который занимал в Lucasfilm должность вице-президента по производству.

Напомним, Fortnite — это игра в жанре «королевской битвы», её релиз состоялся 21 июля 2017 года. Проект стал феноменом в индустрии видеоигр, поскольку получил большую популярность в среде молодых геймеров.