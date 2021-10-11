Доха, 11 октября 2021, 21:12 — REGNUM Переговоры делегации Германии и представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялись 11 октября в Катаре, сообщили в пресс-службе германского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Берлин интересовал вопрос безопасного и беспрепятственного выезда из Афганистана тех, за кого германская сторона несёт ответственность.
Также Германию волнуют права человека в Афганистане, например, права женщин. Интересовал Берлин и вопрос передачи талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в будущем власти в Афганистане.
Немаловажной частью переговоров стало и обсуждение вопросов террористической угрозы со стороны Афганистана. Германская делегация оценила атмосферу встречи как «деловую».
Берлин заявил, что отношение к талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет зависеть от их политических шагов, а не от заявлений.
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