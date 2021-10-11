* талибами — запрещённая в России организация

Доха, 11 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Переговоры делегации Германии и представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялись 11 октября в Катаре, сообщили в пресс-службе германского внешнеполитического ведомства.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что Берлин интересовал вопрос безопасного и беспрепятственного выезда из Афганистана тех, за кого германская сторона несёт ответственность.

Также Германию волнуют права человека в Афганистане, например права женщин. Интересовал Берлин и вопрос передачи талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в будущем власти в Афганистане.

Немаловажной частью переговоров стало и обсуждение вопросов террористической угрозы со стороны Афганистана. Германская делегация оценила атмосферу встречи как «деловую».

Берлин заявил, что отношение к талибом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет зависеть от их политических шагов, а не от заявлений.