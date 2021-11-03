Нью-Йорк, США, 11 октября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Американские музыканты Бруно Марс и Anderson .Paak, известные благодаря своему сольному творчеству, назвали дату выхода дебютного альбома их дуэта Silk Sonic под названием «An Evening With Silk Sonic», информируют исполнители в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

На данный момент в активе дуэта есть два сингла — июльский «Skate» и дебютный «Leave The Door Open», вышедший в марте и ставший одним из главных хитов текущего года. Несмотря на то, что ранее дуэт официально заявил, что дебютный альбом будет выпущенный только в январе в связи с некоторыми недоработанными деталями, сейчас Бруно Марс и Anderson .Paak утверждают, что пластинка станет доступна фанатам для прослушивания уже в следующем месяце. «An Evening With Silk» выйдет 12 ноября и включит в себя девять песен.

https://www.instagram.com/p/CUx-1D9Fl5Z/

Идея о создании дуэта пришла Марсу во время его мирового тура в поддержку альбома «24K Magic», но была оставлена до лучших времен. Лишь когда мир был окутан пандемией, Марс написал Anderson .Paak: «Помнишь ту затею в 2017 году? Так вот, давай сделаем это!»