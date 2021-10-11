Флоренция, Италия, 11 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. 11 октября спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг информацию о том, что итальянский клуб интересуется 24-летним форвардом московского «Спартака» и сборной Швеции Джорданом Ларссоном.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «Спартака»

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» намерен в зимнее трансферное окно взять Ларссона в аренду до конца текущего сезона.

В сезоне 2021/22 Ларссон принял участие в одиннадцати матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.