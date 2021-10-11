Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. 11 октября журналист Даниэле Лонго в своемTwitter-аккаунте сообщил, что леверкузенский «Байер-04» и французский «Лион» вернулись к кандидатуре 26-летнего форварда санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердара Азмуна. Руководства клубов рассчитывают бесплатно подписать нападающего, так как контракт Азмуна с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

В текущем сезоне Азмун принял участие в двенадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Азмун пополнил состав «Зенита» в зимнее трансферное окно сезона 2018/19. «Сине-бело-голубые» заплатили казанскому «Рубину» 12 миллионов евро за трансфер форварда. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 25 миллионов евро.