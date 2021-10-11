Курган, 11 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В Курганской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом Курганской области Григорием Хохловым 11 октября 2021 года, скриншоты документа опубликованы в телеграм-канале «Тимофей Невежин».

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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С 13 октября обязательной вакцинации в Курганской области подлежат сотрудники сферы образования, торговли, социального обслуживания и соцзащиты, здравоохранения и сферы услуг, а также работники финансовой сферы, страховой, санаторно-курортной, транспортники. почтовики, коммунальщики. Вместе с ними вакцинации подлежат работники промышленных предприятий. Исключением может стать лишь медицинский отвод от прививки.

К 1 ноября работники вышеуказанных сфер деятельности должны как минимум привиться первым компонентом вакцины от COVID-19, у 1 декабря — пройти полный курс вакцинации. Невакцинированных сотрудников работодатели должны либо отстранить от трудовой деятельности, либо перевести на дистанционный режим работы.