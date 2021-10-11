Афины , , 23:04 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился с представителем Палаты представителей США Гасом Билиракисом, греком по происхождению. Об этом сообщает AMNA 11 октября.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Источники сообщили, что стороны подтвердили прекрасные отношения между Грецией и Соединенными Штатами и обсудили, среди прочего, региональные события и законопроекты в Конгрессе США, представляющие интерес для Греции.

Билиракис занимает четвертый срок в качестве конгрессмена (от штата Флорида) и недавно был отмечен Генеральным секретариатом по иностранным делам за его вклад в Грецию и греков в Соединенных Штатах, а также за его вклад в политику в целом.