Афины , 11 октября 2021, 23:04 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис встретился с представителем Палаты представителей США Гасом Билиракисом, греком по происхождению. Об этом сообщает AMNA 11 октября.

Кирьякос Мицотакис
Кирьякос Мицотакис
European People's Party

Источники сообщили, что стороны подтвердили прекрасные отношения между Грецией и Соединенными Штатами и обсудили, среди прочего, региональные события и законопроекты в Конгрессе США, представляющие интерес для Греции.

Билиракис занимает четвертый срок в качестве конгрессмена (от штата Флорида) и недавно был отмечен Генеральным секретариатом по иностранным делам за его вклад в Грецию и греков в Соединенных Штатах, а также за его вклад в политику в целом.