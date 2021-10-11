Башкирия, 31 января, 2007, 13:55 — ИА Регнум. На реках Приволжского Федерального округа вследствие изменения температурного режима в сторону понижения наблюдается образование ледостава, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе Приволжско-Уральского регионального центра МЧС России.

В Саратовской области в верхней части Волгоградского водохранилища наблюдается ледоход, в районе Саратова установился ледостав. В Самарской области на Куйбышевском водохранилище - ледостав, трещины в ледяном покрове, Саратовское водохранилище до с. Зольное - чистое, в остальном течении - забереги, ледоход.

В республике Татарстан малые реки республики свободны от ледовых образований, уровенный режим характерен для зимней межени. Ледовая обстановка на обоих водохранилищах представляет чередование участков не сплошного ледостава с промоинами.

В республике Удмуртии на водных объектах и реках установился ледостав. В Чувашской республике реки находятся в своих руслах. Подъема воды не ожидается. На гидропостах, расположенных на р.Цивиль с.Тувси - ледостав. На гидропостах, расположенных на р.Сура: г.Алатырь - полынья, 10%, с.Порецкое - полынья, 20%; г.Ядрин - ледостав. На р.Волга (г.Чебоксары) выше ГЭС - ледостав.

В Нижегородской области ледостав: по состоянию на 29 января на реках области отмечается неполный ледостав: р.Линда - забереги, р.Ветлуга, р.Уста - неполный ледостав.В районе гидропоста Городец наблюдаются забереги, шугоход, в районе Балахны - ледоход, в районе Н.Новгорода (Сормово) - ледостав, Н.Новгорода (Чкаловская лестница) - забереги, шугоход, в районе Просека - ледостав. На р.Оке в районе гидропостов Горбатов, Дзержинск, Новинки - ледостав. На Горьковском водохранилище установился ледостав.

В Ульяновской области на всех реках области наблюдается наличие неполного ледостава. На реках Сельдь и Сызранка наблюдаются полыньи. Учитывая понижение температурного режима на территории Ульяновской области на данный период времени, на всех реках области прогнозируется образование полного, но неустойчивого ледостава.

В Пензенской области на Сурском водохранилище и прудах - ледостав. На реках области - ледостав с полыньей. В Кировской области на большинстве рек области наблюдается ледостав с полыньями. Толщина льда в верховье рек Камы и Вятки составляла 20-30 см, на реках Великой, Кобре, Б.Холунице, Лобани 10-20 см, на остальных реках выход на лед был невозможен. В Оренбургской области на рр. Урал, Сакмара неполный ледостав, на Ириклинском вдхр. - толщина льда 48 - 50 см.

В связи с тем, что большая часть ледовых переправ на территории региона официально еще не эксплуатируется, сохраняется вероятность возникновения несчастных случаев, обусловленных несанкционированным выходом на лед людей и техники. Угроза подтопления населенных пунктов и объектов экономики не прогнозируется.