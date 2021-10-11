Прага, , 21:00 — REGNUM Часть полномочий могут снять с чешского президента Милоша Земана, который лежит в реанимации, передаёт 11 октября Чешское телевидение.

Президент Чехии Милош Земан

Этот вопрос завтра, 12 октября, рассмотри конституционная комиссия чешского Сената.

Напомним, в обязанности Земана, помимо всего прочего, входят переговоры с лидерами партии о формировании нового правительства Чехии. Это на данный момент в Чехии очень важно, поскольку 8 и 9 октября в стране состоялись выборы в Палату депутатов.

Земан находится в реанимации в Центральном военном госпитале в столице Чехии. В госпитале заявляют, что состояние здоровья политика стабильно. Также есть информация, что в больницу глава республики попал из-за осложнений в связи с хроническим заболеванием.

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