Москва, 11 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал принципиальную оценку постоянным попыткам Киева уклониться от выполнения взятых на себя обязательств в рамках «Минска-2» и «нормандских» переговоров, сообщает 11 октября пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Об этом президент России заявил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, касавшегося, в том числе, процесса урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 г.)», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.