«Краснодар» готов расстаться с Сулеймановым за 4-5 млн евро
Краснодар, 11 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. 11 октября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 21-летний российский фланговый нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий в текущем сезоне за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды, не намерен возвращаться в Российскую Премьер-лигу. Футболист адаптировался и комфортно себя чувствует в новой команде.
Дмитрий Пукалик
Магомед-Шапи Сулейманов
Также сообщается, что руководство «быков» готово отпустить собственного воспитанника за 4−5 миллионов евро.
Текущее соглашение Сулейманова с «Краснодаром» рассчитано до конца сезона 2023/24.Transfermarktоценивает российского нападающего в 5 миллионов евро.