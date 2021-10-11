Краснодар, 11 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. 11 октября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что 21-летний российский фланговый нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий в текущем сезоне за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды, не намерен возвращаться в Российскую Премьер-лигу. Футболист адаптировался и комфортно себя чувствует в новой команде.

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

Также сообщается, что руководство «быков» готово отпустить собственного воспитанника за 4−5 миллионов евро.

Текущее соглашение Сулейманова с «Краснодаром» рассчитано до конца сезона 2023/24.Transfermarktоценивает российского нападающего в 5 миллионов евро.