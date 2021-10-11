Афины , , 20:53 — REGNUM Греция подтвердила 2383 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, причем 8 из них были выявлены в пунктах въезда в страну, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) 11 октября.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 679 157 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа был зарегистрирован 41 случай смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 177 человек.

В общей сложности 331 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 80,1% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За последние 24 часа были госпитализированы 187 пациентов.