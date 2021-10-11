София, 11 октября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Севший на мель у Каменного Берега (Добричская область Болгарии) сухогруз VERA SU следует считать затонувшим, сообщил 11 октября журналистам исполнительный директор агентства «Морская администрация» Венцислав Иванов.

Затонувший корабль

Венцислав Иванов «Машинное отделение сухогруза затоплено водой, которая продолжает прибывать, можно считать, что судно затонуло».

По словам чиновника, VERA SU находится в стабильном положении, так что быстрое разрушение судну не грозит.