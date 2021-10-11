Турция своими силами ликвидирует угрозу, исходящую из Сирии, — Эрдоган
Анкара, 11 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Чаша терпения Турции переполнилась после нападений террористов из Сирии, заявил 11 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации.
По его словам, в ближайшее время Турция своими силами ликвидирует «сирийскую угрозу».
«Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — сказал Эрдоган.
Ранее минобороны Турции сообщило о гибели двоих военных и ранении еще четверых в результате нападения на турецкий военный конвой в сирийской провинции Алеппо.
Кроме того, 11 октября власти турецкой провинции Газиантеп заявили об обстреле приграничного города Каркамыш с сирийской территории.
Напомним, «террористами» Анкара считает курдские вооруженные формирования, в то время как группы боевиков-джихадистов, остающиеся в сирийской зоне «Идлиб», именует «оппозицией» и оказывает им помощь.