Екатеринбург, 11 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом пожарно-спасательные подразделения смогли локализовать тление торфа. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

LEANSER Утренний смог в Челябинске

Небольшие очаги наблюдаются на общей площади 7,8 га. Проливка территории продолжается. Тушение осложнено глубиной залегания очагов тления.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь тления составляла 120 га. Из-за него в некоторых районах Екатеринбурга отмечался смог.