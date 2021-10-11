София, 11 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Министерство финансов Болгарии объявило о выпуске новых облигаций государственного займа на общую сумму в 500 миллионов левов (€255 млн), пишет 11 октября софийская газета «Труд».

Дмитрий Налбандян. Болгария. Варна. Вид на побережье

Согласно официальной информации, речь идет о ценных бумагах со сроком погашения в феврале 2026 года. Как утверждают в правительстве Болгарии, нововведение позволит привлечь в болгарскую экономику дополнительные средства, которые впоследствии могут быть использованы для выплаты пенсий и пособий по безработице.

Наибольшее количество соответствующих документов на аукционе уже приобрели банки (93,8%), страховые компании (2,2%) и накопительные фонды (1,6%), а также прочие инвесторы (2,4%).

Напомним, ранее София уже реализовала на внутреннем рынке пакет облигаций на 1,8 млрд левов. Полученные деньги были направлены на поддержку предприятий энергетической сферы Болгарии, а также на разработку новых месторождений полезных ископаемых в стране.