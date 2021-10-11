Марибор, Словения, 11 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт» сборная Словении в матче восьмого тура группыHотборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной России под руководством Валерия Карпина.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Стартовые составы команд:

Словения: Облак, Барлковец, Бийол, Мевля, Карничник, Иличич, Ловрич, Куртич, Вербич, Серин, Шпорар.

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Фомин, Баринов, Кузяев, Бакаев, Миранчук, Смолов.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в пяти матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» сборная России одержала минимальную победу над сборной Словакии со счетом 1:0 благодаря автоголу Милана Шкриниара на 42-й минуте.