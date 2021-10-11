Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В будущем Marvel планирует выпустить кинокомикс, в котором герои «Вечных» встретятся с другими персонажами киновселенной студии. Об этом 11 октября сообщает портал Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

«У нас определенно есть идеи о том, как позже можно сделать из всего кроссовер», — сказал продюсер картины Нейт Мур. Он напомнил, что в «Вечных» будет не только десять ключевых героев, но также Чёрный Рыцарь (роль исполнит Кит Харингтон), Целестиалы и Девианты (группы персонажей в комиксах Marvel).

Напомним, премьера фильма «Вечные» состоится в России 4 ноября 2021 года. Сюжет кинокомикса расскажет о расе супергероев, которые появились на Земле около пяти миллионов лет назад.