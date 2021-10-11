Ньюкасл, Великобритания, 11 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. 28-летний форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Мауро Икарди не перейдет в «Ньюкасл». 11 октября агент футболиста Габриэле Джуффрида сообщил, что Икарди не перейдет в клуб Английской Премьер-лиги из-за супруги Ванды Нары.

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В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Лиона», «Страсбурга» и «Труа».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» приобрел фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.