София, 11 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Русе, Варне, Бургасе и других крупных городах Болгарии 11 октября прошли массовые митинги против очередного повышения тарифов на электроэнергию для частных пользователей в стране. Об этом сообщило болгарское телевидение.

ЖКХ

По словам очевидцев, в ряде регионов демонстранты собрались у административных зданий и потребовали от чиновников ввести систему льготной оплаты счетов за электричество и горячую воду для наиболее незащищенных слоев населения.

Помимо прочего, в Варне состоялись шествия в поддержку планов запрета экспорта болгарского электричества в Румынию и Сербию.

Как отметили организаторы акций, в настоящее время каждый второй житель Болгарии не может рассчитаться по соответствующим платежным документам, а следовательно, государство должно взять под свой контроль ценовую политику в энергетической области.

Напомним, ранее власти Болгарии не исключили резкого повышения стоимости электроэнергии. Предполагается, что уже с 1 января 2022 года цена на свет для местных жителей вырастет на 30%.