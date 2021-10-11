ОНФ в Коми просит власти отремонтировать дороги в историческом селе Ыб
Сыктывкар, 11 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми обратились в администрацию Сыктывдинского района с просьбой провести ремонт дорог в селе Ыб, являющемся важным этнокультурным объектом региона. В первую очередь, по мнению общественников, необходимо привести в порядок самую главную сельскую магистраль, соединяющую местечки Мальцевгрезд, Каргорт и Захарово. Представители ОНФ также направили обращение в районный отдел ГИБДД МВД России с просьбой взять на контроль решение дорожной проблемы в Ыбе.
О разбитых дорогах в населенным пункте общественникам сообщили местные жители. Транспортные пути в Ыбе таковы, что жители и гости села на них травмируются. Так, недавно ветеран МЧС России Сергей Панюков сломал ногу на усеянной ямами сельской дороге.
Эксперты ОНФ отметили, что разбитые дороги в Ыбе — это негатив не только для местных жителей. В село едут люди из всех регионов России и из-за рубежа. Дело в том, что Ыб является одним из культурных центров региона — здесь расположены исторические и этнокультурные объекты. На территории сельского поселения находятся археологические памятники — древнее Чудьское городище и Шойнаягский могильник, относящиеся к периоду великого переселения народов. Расположены Вознесенская церковь и Серафимовский женский монастырь. Люди едут в Ыб, чтобы побывать у уникального Можжевелового озера, рядом с которым лечат болезни легких. В 2007 г. село стало одним из претендентов на включение в «Семь чудес России». Наконец, в селе Ыб расположен Финно-угорский этнокультурный парк — многофункциональный туристический комплекс, имеющий общероссийское и международное значение. Уникальный центр сохраняет и использует этнический компонент — культурное наследие коми и родственных финно-угорских и самодийских народов.
Ыб объединяет 13 деревень. Из письменных источников село известно с 1586 г. Ученые-историки фиксируют много загадочно-мистических историй, связанными с древними обитателями здешних мест — чудскими племенами. Энтузиасты занимаются в этих местах поиском запечатленной на одной из картин Николая Рериха известной Бум-горы, под которую, по легенде, «ушла чудь». Местные исследователи считают, что Бум-гора расположена именно в ыбских краях — это один из семи здешних холмов, на которых расположены деревни села. Уникальных мест в селе много: считается, что до революции в Ыбе имелось 16 святых источников, сегодня известны 12.