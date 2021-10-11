Сыктывкар, 11 октября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми обратились в администрацию Сыктывдинского района с просьбой провести ремонт дорог в селе Ыб, являющемся важным этнокультурным объектом региона. В первую очередь, по мнению общественников, необходимо привести в порядок самую главную сельскую магистраль, соединяющую местечки Мальцевгрезд, Каргорт и Захарово. Представители ОНФ также направили обращение в районный отдел ГИБДД МВД России с просьбой взять на контроль решение дорожной проблемы в Ыбе.

ИА REGNUM Разбитая дорога

О разбитых дорогах в населенным пункте общественникам сообщили местные жители. Транспортные пути в Ыбе таковы, что жители и гости села на них травмируются. Так, недавно ветеран МЧС России Сергей Панюков сломал ногу на усеянной ямами сельской дороге.

Эксперты ОНФ отметили, что разбитые дороги в Ыбе — это негатив не только для местных жителей. В село едут люди из всех регионов России и из-за рубежа. Дело в том, что Ыб является одним из культурных центров региона — здесь расположены исторические и этнокультурные объекты. На территории сельского поселения находятся археологические памятники — древнее Чудьское городище и Шойнаягский могильник, относящиеся к периоду великого переселения народов. Расположены Вознесенская церковь и Серафимовский женский монастырь. Люди едут в Ыб, чтобы побывать у уникального Можжевелового озера, рядом с которым лечат болезни легких. В 2007 г. село стало одним из претендентов на включение в «Семь чудес России». Наконец, в селе Ыб расположен Финно-угорский этнокультурный парк — многофункциональный туристический комплекс, имеющий общероссийское и международное значение. Уникальный центр сохраняет и использует этнический компонент — культурное наследие коми и родственных финно-угорских и самодийских народов.

«При этом в самом селе Ыб дети и взрослые ходят по ямам. Меня после перелома ноги на дороге везли на скорой, и я был в шоке — яма на яме. Водитель — молодец, старался, но меня так трясло, что еле выдержал, и то потому, что крепкий. А как совсем пожилым людям, если в такой ситуации каждая минута дорога?», — рассказал Сергей Панюков.

Ыб объединяет 13 деревень. Из письменных источников село известно с 1586 г. Ученые-историки фиксируют много загадочно-мистических историй, связанными с древними обитателями здешних мест — чудскими племенами. Энтузиасты занимаются в этих местах поиском запечатленной на одной из картин Николая Рериха известной Бум-горы, под которую, по легенде, «ушла чудь». Местные исследователи считают, что Бум-гора расположена именно в ыбских краях — это один из семи здешних холмов, на которых расположены деревни села. Уникальных мест в селе много: считается, что до революции в Ыбе имелось 16 святых источников, сегодня известны 12.

«В год село Ыб и Финно-угорский этнокультурный парк посещают более 20 тысяч человек. Это говорит о том, что это место пользуется большой популярностью среди туристов. Много приезжает паломников: посещают монастырь, купаются в святых источниках. Имеются гостиницы, гостевые дома, однако сам путь превращается в испытание! По отвратительным дорогам не только легковые машины, но и автобусы не всегда могут проехать, поэтому часть пути людям приходится идти пешком. Народный фронт будет добиваться, чтобы средства на капитальный ремонт дороги были найдены», — сказал эксперт ОНФ, российский телеведущий и журналист Денис Полунчуков.

«Село Ыб — одно из знаковых мест не только для Республики Коми, но и для всего финно-угорского мира. Каково же людям, живущим здесь, осознавать, что в XXI веке в родном селе в дорожных колдобинах и ямах они могут покалечиться. Во многих селах республики дороги требуют ремонта, особенно в труднодоступных территориях, которых немало в Коми. Но Ыб — не труднодоступен, расположен у федеральной трассы с хорошим дорожным покрытием, а вот в самом селе с дорогами так плохо, что люди бьют тревогу. Попросили органы власти обратить на это внимание и принять меры по исправлению ситуации с дорогами в старинном коми-селе. Люди не должны жить как сотни лет назад. Продолжим мониторинг данной проблематики», — прокомментировал эксперт регионального отделения ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Коми Александр Смирнов.