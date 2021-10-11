Москва, 11 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. 11 октября благодаря изданиюThe Telegraphстало известно, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник может занять должность спортивного директора в «Ньюкасле».

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Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» был приобретен фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Предыдущим владельцем клуба Английской Премьер-лиги был Майкл Эшли.

11 октября на пост главного тренера основного состава московского «Локомотива» был назначен молодой немецкий специалист Маркус Гисдоль. Соглашение рассчитано на один год до конца текущего сезона.