Вашингтон, 11 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В сеть выложили кинематографический трейлер будущей игры Call of Duty: Vanguard. Ролик был опубликован 11 октября на YouTube-канале франшизы.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Видео знакомит геймеров с героями игры, которые появятся в сюжетной кампании Vanguard. Ролик, в частности, представляет главного героя Артура Кингсли, который будет руководить отрядом бойцов. В его команду войдут снайпер Елена, подрывник Лукас, пилот Уэйд и правая рука Кингсли — Ричард. Авторы игры также представили главного антагониста Фрайзингера.

Напомним, релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября 2021 года. Действие новой игры франшизы будет происходить во время Второй мировой войны.