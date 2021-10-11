Стокгольм, 11 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В Швеции число случаев незаконного применения стрелкового оружия в этом году немного снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако в результате перестрелок погибло больше людей. Об этом 11 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

360tv.ru Дымящееся дуло пистолета

С января по сентябрь этого года в Швеции произошло 249 перестрелок, что меньше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 289 случаев. Статистические данные были представлены министром внутренних дел Микаэлем Дамбергом на пресс-конференции.

Но несмотря на меньшее количество перестрелок, количество убитых за первые девять месяцев 2021 года несколько увеличилось. В этом году в результате перестрелок в Швеции погибли 38 человек, за те же месяцы 2020 года погибли 35 человек.

Половина убийств, 19 человек, имела место на территории лена Стокгольм.