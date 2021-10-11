Стокгольм, 11 октября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Ожидается, что продовольственные товары в Швеции в ближайшее время будут стоить дороже. Шведские фермеры понесли дополнительные расходы, в том числе на покупку топлива, поскольку цены на нефть росли в последнее время рекордными темпами. Об этом 11 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Еда

«Потребителям придется платить за еду больше, сегодня она слишком дешевая», — отметила в интервью SVT фермер Тина Рудольфсон.

В Ассоциации фермеров Швеции считают, что цены на еду должны повышаться каждый год с учетом общего роста цен, чтобы фермеры не разорялись. В торговой ассоциации Livsmedelsföretagen также отмечают, что продукты питания должны стать дороже, чтобы компенсировать возросшие расходы фермеров.

Ожидается, что с заметным ростом цен шведские домохозяйства столкнутся до конца этого года.