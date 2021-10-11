Москва, 11 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В Депздраве Москвы опровергли появившиеся ранее сообщения о том, что длинная очередь перед БЦ «Президент Плаза» на Кутузовском проспекте вызвана началом массового экспресс-тестирования на антиген к COVID-19. Об этом 11 октября сообщил портал радио «Говорит Москва».

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«Очередь, образовавшаяся на Кутузовском проспекте, никак не связана со стартовавшим в Москве бесплатным экспресс-тестированием на коронавирус. В БЦ «Президент Плаза» нет точки проведения тестирования», — заявили изданию в Депздраве.

Ранее телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил о том, что огромная очередь перед БЦ «Президент Плаза» на Кутузовском проспекте вызвана тем, что сотрудники СБЕРа массово пришли сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Подробности читайте здесь: В Москве сотни человек выстроились в очередь на экспресс-тесты на COVID-19