Москва, 11 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. 11 октября московский «Локомотив» объявил о назначении молодого немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера основной команды. По контракту, подписанному на один год, Гисдоль будет получать 1,2 миллиона евро за сезон, что в три раза меньше, чем специалист получал в «Кельне».

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5 октября «Локомотив» объявил об отставке сербского специалиста Марко Николича. Серб получил 3 миллиона евро в качестве компенсации.

На данный момент «Локомотив» с четырьмя победами и семнадцатью очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22. 16 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» «железнодорожникам» предстоит сыграть с «Рубином».