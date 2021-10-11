Барселона, Испания, 11 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. 11 октября издание «Чемпионат» сообщило, что мюнхенская «Бавария» просматривает четырех игроков каталонской «Барселоны». В список трансферных интересов немецкого клуба входят голкипер Марк-Андре Тер Штеген, защитник Сержиньо Дест и полузащитники Педри и Френки де Йонг.

ФК Бавария Мюнхен

Ранее сообщалось, что 18-летний полузащитник сборной Испании Педри попал в список из тридцати футболистов в номинации на «Золотой Мяч» 2021 года. В прошлом сезоне Педри принял участие в 37-ми матчах испанской Примеры, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Transfermarktоценивает Педри в 80 миллионов евро, Тер Штегена — в 60 миллионов евро, де Йонга — в 90 миллионов евро, Деста — в 30 миллионов евро.