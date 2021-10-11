Москва, 11 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Шалленбергу по случаю его вступления в должность федерального канцлера Австрии, сообщили 11 октября в пресс-службе Кремля.

Bmeia.gv.at Александер Шалленберг

Отметив, что отношения Москвы и Вены «традиционно носят конструктивный характер», президент РФ добавил:

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных областях на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на европейском континенте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шалленберг был сегодня, 11 октября, приведён к присяге в Вене. Ранее он занимал должность австрийского министра иностранных дел.