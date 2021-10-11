Москва, 11 октября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, в кинотеатре «Аврора», 14 октября 2021 года состоится публичная дискуссия, приуроченная к показу документального фильма «В поиске», в котором жители Нью-Йорка расскажут о своём опыте использования приложений для знакомств. Об этом 11 октября сообщает портал «Киноафиша».

Любовь

Снял картину режиссёр Пачо Велес, в ней он попытался исследовать тему влияния цифровых технологий на романтические отношения людей в современном мире, столкнувшемся с эпидемией коронавируса. Кинематографист также задался вопросом о том, как лучше вести себя человеку, который желает перевести общение из сети в реальную жизнь. Дискуссия будет называться «Как искусственный интеллект изменит романтические отношения».

В качестве экспертов выступят руководитель лаборатории естественного языка Яндекса и Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Иван Ямщиков, руководитель лаборатории машинного обучения Университета ИТМО Андрей Фильченков и старший научный сотрудник лаборатории Социальной и когнитивной информатики ВШЭ Лариса Марарица. Трансляцию мероприятия желающие смогут посмотреть в группе «Киноафиши» в соцсети «ВКонтакте».

Для справки: в 2021 году Пачо Велес выпустил фильм «Американский сектор». В этой картине рассказывается о путешествии двух кинематографистов, которые решили объехать все точки США, куда переместили обломки Берлинской стены.