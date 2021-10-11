София, 11 октября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Правительство Болгарии не располагает четким и эффективным планом долгосрочной помощи наиболее уязвимым представителям болгарского общества. Об этом журналистам в Софии 11 октября заявил министр труда и социальной политики республики Иван Крыстев, передает Радио Болгария.

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По словам министра, за последние десять лет в стране ежемесячные пособия по уходу за ребенком выросли всего на пять левов (€2,56), а пенсии в среднем повысились на 35 левов (€15,4).

«Число относительно бедных пенсионеров увеличилось на 128 тысяч человек, а число детей в малоимущих семьях — на 17 тысяч, — констатировал Крыстев. — Адекватной политики социальной защиты на данный момент у нас нет».

Как подчеркнул чиновник, для решения упомянутой проблемы болгарскому правительству нужны дополнительные бюджетные средства, которыми официальная София не располагает.

Напомним, согласно отчету минтруда Болгарии, на сегодняшний день за чертой бедности в республике живут 1,6 миллионов граждан, а почти 500 тысяч человек получают минимальную зарплату. Уровень безработицы в стране составляет 4,9%.