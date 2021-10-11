Бишкек, 11 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Во всех международных экономических рейтингах Киргизия топчется на одном месте все 30 лет с момента обретения независимости. Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на конференции, посвящённой новой экономической политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

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По мнению высокопоставленного чиновника, для изменения ситуации нужно переработать нормативную базу, усилить логистический потенциал, увеличить генерацию электроэнергии и домонетизировать экономику.

«Мы должны расширить понимание развития экономики, это не только рост ВВП, но еще и качество жизни граждан. Сбалансированная программа развития должна включать все аспекты инклюзивного роста, придерживаясь принципа, что она должна будет охватить абсолютно всех — с учетом социального дисбаланса», — подчеркнул он.

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