Бишкек, 11 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 11 октября, подписал конституционный закон «О кабинете министров», который определяет порядок формирования и организацию работы правительства страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Gov.kg Садыр Жапаров

Теперь кандидатами на должности в кабинете министров могут стать только граждане республики, не имеющие гражданства других государств и судимостей.

Также претенденты на министерские должности и должности руководителей других органов исполнительной власти должны иметь высшее образование и не менее 10 лет стажа работы на государственных или муниципальных должностях, в том числе на хотя бы 5 лет руководящих постах или не менее 10 лет руководящей работы в соответствующих сферах деятельности.

Председатель кабинета министров будет одновременно исполнять роль руководителя администрации президента.

Министрам и руководителям органов исполнительной власти будет запрещено заниматься бизнесом и использовать административный ресурс в период референдумов и избирательных кампаний.

Кроме того, члены правительства, вступая в должность, должны будут представить премьер-министру декларацию о личных интересах.

Президент получает право по собственной инициативе либо с учетом предложения республиканского парламента или народного курултая (народного схода) уволить премьер-министра или других членов правительства.

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