Киев, 11 октября 2021, 19:51 — REGNUM Телефонные переговоры состоялись у украинского президента Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом украинский лидер написал 11 октября в Twitter.
По его словам, Киев, Париж и Берлин обозначили согласованные последовательные шаги «по обеспечению мира».
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Напомним, официальный Киев заявляет, что провести «нормандский саммит» хотел бы, пока Меркель возглавляет правительство Германии. При этом в Москве считают иначе.
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