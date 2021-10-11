Саранск, 11 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Мордовии вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий работников. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в городском центре вакцинации в ТРК Галлерея

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В частности, норма касается сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и энергетики, торговли, общественного питания, бытовых услуг, слонов красоты, массажных и СПА-салонов, многофункциональных центров, общественного транспорта, такси, детских игровых комнат и развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, концертных залов, массовых культурных и спортивных мероприятий.

Аналогичные меры распространяются и на индивидуальны предпринимателей указанных сфер деятельности, государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов.

Должны быть вакцинированы 80% от общей численности сотрудников.

Первый этап вакцинации необходимо выполнить до 15 ноября, второй — до 15 декабря текущего года.

Уточняется, что на граждан с противопоказаниями к вакцинации данное постановление не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовии по состоянию на 11 октября выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 106 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 128 случаев. При этом фиксируются максимумы числа госпитализированных с коронавирусом или внебольничной пневмонией. Так, на утро 11 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2503 человека.

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