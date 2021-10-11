Ханты-Мансийск, 11 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Югре ещё на 250 коек нарастили мощности ковидных госпиталей в Югре. Об этом 11 октября сообщил в своём Instagram-аккаунте сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

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На сегодня в 15 госпиталях для больных с COVID-19 развернута 2321 койка. Только за последнюю неделю открыли вновь ковидные отделения в Мегионе, Радужном, Пойковском.

«Напомню, что месяц назад ковидных коек было 1091 на весь округ. Число больных ковидом в среднетяжелом и тяжелом состоянии, находящихся на стационарном лечении, за месяц выросло с 830 до 1795 — более, чем в два раза!», — отмечает Алексей Добровольский.

По его словам, больницы региона обеспечены аппаратами ИВЛ, запасом кислорода, лекарств, масок и респираторов. Кроме того, сотрудники ковидных госпиталей округа отмечают, что у вакцинированных тяжелое течение ковида встречается в десятки раз реже, чем у невакцинированных.

Напомним, в Югре с 11 октября 2021 года введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.