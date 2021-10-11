Нур-Султан, , 19:27 — REGNUM О прибытии 11 октября в Казахстан с рабочим визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова сообщает пресс-службе МИД РФ.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 9 октября, Лавров заявил, что в Нур-Султане состоится встреча глав МИД России и стран Центральной Азии.

Накануне, 10 октября, в Ашхабаде прошла встреча Совета глав МИД стран СНГ. Обсуждалась среди прочих проблема Афганистана.

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