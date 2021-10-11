Астана, 11 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. О прибытии 11 октября в Казахстан с рабочим визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова сообщает пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад, 9 октября, Лавров заявил, что в Нур-Султане состоится встреча глав МИД России и стран Центральной Азии.

Накануне, 10 октября, в Ашхабаде прошла встреча Совета глав МИД стран СНГ. Обсуждалась среди прочих проблема Афганистана.