Йошкар-Ола, 11 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 629 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 октября в регионе выявили 68 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 67 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 414 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 399 человек.

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