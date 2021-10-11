Йошкар-Ола, 11 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 11 октября выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 67 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 414 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 486 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 118 человек. 629 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 399 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 718 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1448 человек, из них у 1426 — пневмония, 59 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 63 пациента, при этом госпитализированы 78 жителей Марий Эл.