11 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 21:09 — REGNUM Хиллари Клинтон заявила в понедельник, 11 октября, что она «никогда не выйдет из игры в политику», добавив, что хотя у нее нет планов баллотироваться «на какую-либо» должность, она останется «вовлечена». Об этом она рассказала в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC News.

Хиллари Клинтон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что Клинтон является бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии 2016 года, бывшим госсекретарем, бывшим сенатором-демократом от Нью-Йорка и бывшей первой леди.

Такое заявление она сделала в преддверии новой президентской гонки, которая бурно обсуждается в США. На данный момент остается неизвестным полный список желающих баллотироваться в президенты, но экс-глава Белого дома Дональд Трамп постоянно потогревает интерес к своей персоне тем, что не дает однозначного ответа на вопрос о том, будет ли он вновь баллотироваться.

«Я никогда не выйду из игры в политику, — сказала Клинтон, добавив: — Я не собираюсь ни на какую должностьбаллотироваться. Но наша демократия находится под угрозой». Клинтон привела в пример мятеж в Капитолии 6 января, дезинформацию в Facebook и многое другое. «Я действительно обеспокоена тем, что происходит дома и во всем мире. Так что я никогда не перестану быть вовлеченной, обеспокоенной и, надеюсь, пытаться как-то помочь», — отметила она. Комментарии Клинтон прозвучали за день до выхода в свет ее новой книги «Состояние террора», которая будет опубликована издательством Simon & Schuster 12 октября. История написала Клинтон в соавторстве с Луизой Пенни.

Хиллари Клинтон Gage Skidmore

Американские интерент-пользователи бурно обсудили слова Клинтон под соответсвующей публикацией Fox News.

«Для нее это игра. Для большинства из нас политика влияет на нашу жизнь. Политика Джо Байдена повлияла на всех. Больше всего пострадал средний класс в Америке», — отмечает 3guyspop.

«Это еще мягко сказано. Политика Джо Байдена разрушает Америку. Еще несколько лет, и средний класс будет уничтожен, останутся только те, кто может позволить себе бензин для своей машины, и те, кто не может. Правящий класс и класс, обслуживающий все их нужды. А Республиканская партия сидит сложа руки, пока Америка горит дотла», — отвечает ZEBULUN001.

«Видимо, Хиллари не может насытиться проигрышами», — пишет HumphreyPloughjogger.

«Хиллари была выброшена из политики после того, как Трамп честно победил ее на президентских выборах. Теперь ей некуда идти, кроме как вниз, и именно там ее место. На дне. Никто и так не обращает на нее внимания», — комментирует samiam60.

«Для всех них это всего лишь игра», — подчеркивает trumpisgod462.

«Это животное слишком много зарабатывает, чтобы уйти из политики. В справедливом мире она и ее муж оба сидели бы в тюрьме», — отвечает YouWant.

«Она не собирается прекращать играть, потому что это приносит ей и ее семье состояние!» — поддерживает reThinkThatAgain.

«Игра, на которой она зарабатывает миллионы долларов», — отмечает voodoodaddy1980.

«Она должна оставаться в политике, чтобы иметь возможность управлять своими фондами и зарабатывать деньги. Клинтоны даже близко не могут подойти к надлежащему учету денег из этих фондов, но это, несомненно, позволило им жить хорошо. Ей нужно вести себя так, будто она знает, что происходит…» — объясняет democracylover1776. «Хиллари рассматривает политику как «игру», а американцев — как пешек. В этом и заключается проблема политической элиты. Жизнь и жизни — это не игра», — злится teaman122.

«Она не понимает, что она уже не имеет никакого значения в политике. Ее ненавидят даже те, кто состоит в ее партии, и агенты Секретной службы, которые ее охраняли», — уверен Gweedman.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«О Боже, это началось задолго до Секретной службы. Даже полицейские штата Арканзас и их охранники недолюбливали Клинтонов. На встрече Национальной ассоциации губернаторов на севере до того, как Билл публично начал баллотироваться в президенты, она устроила припадок летающей утки перед их отелем, потому что арканзасские полицейские пригнали машину не того цвета. Правдивая история», — рассказывает GrammaticArt.

«Не имея влияния, она просто вчерашняя новость», — указывает RickInIndy.

«Ее описание политики очень хорошо показывает, как работает ее ум. Да, для нее это игра», — комментирует phil1957.

«К сожалению, я считаю, что это правда. Мы никогда не сможем избавиться от нее. Она как COVID, новые штаммы продолжают распространяться. И от нее нет эффективной вакцины», — рассуждает DBTA.

Как сообщало ИА REGNUM, главный герой «Состояния террора» является госсекретарем США, который пытается раскрыть серию террористических атак, произошедших в стране.

Напомним, что соавтор книги Луиза Пенни прославилась благодаря детективным романам. Ее работы много раз получали национальные и международные премии, а также были переведены на несколько языков.